«Желтый» уровень опасности объявили в Брянской области

Из-за сильного ветра в Брянской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жителей региона просят соблюдать осторожность при передвижении по улицам.

Усиление северо-западного ветра ожидается в течение дня 6 марта. Порывы будут достигать 15 м/с. При этом воздух прогреется до +2 градусов. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

По оценке спасателей, сильный ветер может спровоцировать чрезвычайные ситуации. Жителям региона рекомендовано избегать рекламных конструкций.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в Москве.