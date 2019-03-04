В Гидрометцентре назвали сроки таяния снега в Москве

Снег в Москве в этом году растает раньше обычного, заявил в понедельник, 4 марта, глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, обычно климатическая весна приходит в российскую столицу в 20-х числах марта, передает ТАСС.

«Если посмотреть прогноз на ближайшие дни, то мы идем с опережением этого графика. Поэтому это может случиться немного раньше», — сказал Киктев.

Он добавил, что в праздничные дни — с 8 по 10 марта — погода в столице будет теплой, ожидается около +8...+9 градусов, пишет «Газета.Ру».

Вместе с тем, как рассказали в центре погоды «Фобос», в Москве на начавшейся неделе ожидаются частые перепады температур и атмосферного давления. При этом температура воздуха на неделе окажется на четыре градуса выше средних многолетних значений.