Синоптики в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности на 6 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам специалистов, в ночь на 6 марта ожидается облачная погода с небольшими осадками, а также гололедица и ветер с порывами 5–10 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха в столице составит -1…+1 градус, по региону — -4…+1 градус.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, порывы ветра будут достигать 5–10 м/с, местами — 12–17 м/с, пишет RT. Столбики термометров покажут в мегаполисе до -8 градусов, по области ожидается -4…+1 градус, а к вечеру похолодает до -12 градусов, пишет НСН.

Ранее 5 марта синоптики рассказали о потеплении и дожде во вторник в Москве.