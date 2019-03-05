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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности на 6 марта

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Синоптики в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности на 6 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам специалистов, в ночь на 6 марта ожидается облачная погода с небольшими осадками, а также гололедица и ветер с порывами 5–10 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха в столице составит -1…+1 градус, по региону — -4…+1 градус.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица, порывы ветра будут достигать 5–10 м/с, местами — 12–17 м/с, пишет RT. Столбики термометров покажут в мегаполисе до -8 градусов, по области ожидается -4…+1 градус, а к вечеру похолодает до -12 градусов, пишет НСН.

Ранее 5 марта синоптики рассказали о потеплении и дожде во вторник в Москве.

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