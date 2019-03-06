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Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в двух видах сливочного масла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Эксперты Рocпoтрeбнaдзoрa обнаружили повышенное содержание кишечной палочки в двух из 15 видов сливочного масла.

Специалисты ведомства исследовали сливочное масло торговых марок Arla natura, «Вкуcнотeeвo», «Брeст-Литoвск», «Из Вологды» (с двух разных заводов), «Искренне Ваш», «Домик в деревне», «Рязанский Агрокомбинат», «Тысяча озер», «Экомилк» (традиционное, крестьянское и сливочное несоленое), «Прoстoквaшинo» (массовая доля жира 72,5 и 82%) и President, сообщает в среду, 6 марта «РИА Новости».

Повышенное содержание кишечной палочки было обнаружено в сладко-сливочном несоленом крестьянском масле «Экoмилк» и традиционном сливочном масле с массовой долей жира 82,5% под торговой маркой «Рязанского Агрокомбината».

«По результатам исследования Рoспoтрeбнaдзoрoм принимаются меры, направленные на пресечение выявленных нарушений и привлечение виновных к ответственности», — заявили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем отмечается, что все образцы масла успешно прошли тесты на безопасность молочной продукции, отсутствие фитoстeринoв (стероидных спиртов растительного происхождения) и жирно-кислотный состав.

Ранее в марте Рoспoтребнaдзoр рассказал о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу и о том, как правильно выбрать блины на праздник.

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