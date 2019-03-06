Организаторы «китовой тюрьмы» призвали отдать белух и косаток заказчикам

Две из четырех компаний, отлавливавших белух и косаток, сообщили в своем письме президенту России Владимиру Путину, что добыча животных происходила по заказу иностранных компаний. Они призвали отдать животных законным владельцам. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что текст обращения распространился в мессенджере Telegram.

«Контракты на поставку животных за рубеж предоставлялись в государственные органы на стадии утверждения планов работ. По контрактам уже получены денежные средства и животных с нетерпением ожидают в океанариумах, где для них созданы еще более комфортные условия», — говорится в заявлении директора ООО «Афалина» Алексея Решетова.

Директор второй компании ООО «Океанариум ДВ» Александр Бронников в своем обращении к президенту назвал необоснованным решение о передаче животных под контроль государства, поскольку этот шаг нанесет ущерб казне России «в сотни миллионов долларов США».

Он подчеркнул, что владельцы иностранных океанариумов, которые уже оплатили поставку животных, могут предъявить иски из-за значительных убытков в результате сорванной сделки. При этом Бронников подчеркнул, что в случае выполнения условий контракта его компания способна увеличить внешнеторговый баланс страны на $15 млн и принести до 200 млн рублей налоговых платежей в бюджет РФ.

5 марта сообщалось, что состояние косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» бухты Средняя в Приморье, в последние дни ухудшилось. Судя по пятнам, появившимся на коже животных, они могут быть заражены оспой, герпесом и другими инфекциями, а также грибковыми заболеваниями.

22 февраля президент РФ Владимир Путин потребовал от Минприроды и Минсельхоза вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток и белух, однако животные до сих пор находятся в неволе.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что дорожная карта по освобождению и адаптации морских млекопитающих будет разработана «в ближайшее время».

Название «китовая тюрьма» получил Центр адаптации морских млекопитающих, расположенный в бухте Средняя под Находкой. Почти полгода там незаконно содержатся 11 косаток и 87 белух, выловленных российскими компаниями для дальнейшей передачи в китайские океанариумы. 28 февраля 2019-го ФСБ возбудила административные дела в отношении компаний, создавших «китовую тюрьму».