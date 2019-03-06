Лимонов оценил слова Жаркова о «скотобазе» из хрущевок

Писатель Эдуард Лимонов прокомментировал слова бывшего сотрудника дочернего предприятия государственной корпорации «Роскосмос» ФГУП «Агат» Станислава Жаркова о «скотобазе» из хрущевок. Свое мнение он высказал в авторской колонке на сайте телеканала РЕН ТВ.

«Станислав Жарков, да не просто мужик и не просто из «Роскосмоса», но «начальник отдела по реализации интеллектуальной собственности», во как, интересно, знает он или нет, что он последователь теории, называемой социал-дарвинизмом», — написал Лимонов.

Он предположил, что о таком понятии Жарков не знает, несмотря на «такую тонкую материю, как интеллектуальная собственность». Лимонов напомнил, что социал-дарвинизм — это теория, согласно которой закономерности естественного отбора и борьбы за существование в природе распространяются в том числе и на отношения в человеческом обществе. По его словам, советская наука считала социал-дарвинизм ненаучной теорией, которая близка к фашизму.

«Я полагаю что эпидемия социал-дарвинизма — неизбежная болезнь, которой просто обречена была заболеть российская новая буржуазия после 1991 года. Ну как иначе, когда каждый чиновник ежедневно убеждается в своем превосходстве над жителями хрущевок», — добавил писатель.

4 марта стало известно, что Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой. Такое мнение он высказал в комментариях в соцсети Facebook в ходе спора по поводу реновации в столице.

После этого комиссия по этике «Роскосмоса» порекомендовала его уволить, посчитав такое заявление не соответствующим «высоким требованиям», предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли.

Позже Жарков извинился за свои слова. Он пояснил, что комментарий о «скотобазе» написал сгоряча, так как устал от бытовых проблем. Жарков подчеркнул, что не хотел никого обидеть. Несмотря на это, ФГУП «Агат» уволило сотрудника.