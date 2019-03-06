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Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Администрация Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) разработала типовой документ, который ужесточает правила пользования аэропортами. Об этом в среду, 6 марта, сообщает издание «Коммерсант».

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Отмечается, что Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила разработанный МАШ закон в Минтранс. Документ предусматривает введение ответственности за определенные нарушения, среди которых, в частности, попрошайничество, использование воздушных шаров с гелием и перевозка детей в багажных тележках. Также правила запрещают «приставать к гражданам с предложением навязать услугу».

«Зачастую лица, осуществляющие такую деятельность, обманным путем под видом предоставления качественных гостиничных услуг отвозят потребителей в неизвестном направлении и практически принудительно склоняют к заключению договоров о предоставлении гостиничных услуг низкого качества», — указано в пояснительной записке к правилам.

Отмечается, что в документе не прописаны конкретные меры ответственности за нарушения. По данным Шереметьево, в Минтрансе пока не приняли решение.

В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом». Согласно закону, пассажирам запрещено лежать на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках.

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