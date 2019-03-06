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Американец пытался провести в багаже гранатомет

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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В международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания) в багаже пассажира обнаружили гранатомет, сообщило 5 марта федеральное Управление по безопасности на транспорте США.

Владельца оружия задержали. Им казался житель Флориды.

Как сообщили в ведомстве, при проверке багажа сработала сигнализация. В чемодане у мужчины оказался разобранный на части гранатомет.

«В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд, слава богу, оказался муляжом», –– уточнила в Twitter представитель управления Лиса Фарбстейн.

По словам самого владельца гранатомета, он думал, что провоз оружия в разобранном виде разрешен, пишет ТАСС.

Согласно американским законам, на борт самолета нельзя проносить даже муляжи оружия военного образца.

При отсутствии отягчающих обстоятельств нарушителю грозит штраф в $13 тыс.

В октябре прошлого года сообщалось, что в аэропорту американского Балтимора задержали мужчину за провоз в багаже винтовки. По словам пассажира, он не знал об оружии в сумке, так как ее собирала мама.

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