Прямой эфир

Московские ученые создали чип для отслеживания багажа

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты технополиса «Москва» разработали одноразовый чип для багажа, который позволит отслеживать перемещение чемоданов через приложение. Производство цифровых меток уже началось.

Метки будут прикреплять к вещам на стойках регистрации, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пассажир при этом получит номер трекера и с его помощью сможет проверять, где его вещи. Нововведение, по предварительным оценкам, позволит сократить случаи потери багажа на 70%.

17 февраля пресс-секретарь группы «Чайф» Марина Залогина рассказала, что гитары участников коллектива Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, пропавшие днем ранее во время перелета из Москвы в Екатеринбург, нашлись. По ее словам, инструменты были в целости и сохранности, их забыли положить в багаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года
Пытавшиеся сдать иномарку в багаж пассажиры Домодедово попали на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017