Московские ученые создали чип для отслеживания багажа

Специалисты технополиса «Москва» разработали одноразовый чип для багажа, который позволит отслеживать перемещение чемоданов через приложение. Производство цифровых меток уже началось.

Метки будут прикреплять к вещам на стойках регистрации, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Пассажир при этом получит номер трекера и с его помощью сможет проверять, где его вещи. Нововведение, по предварительным оценкам, позволит сократить случаи потери багажа на 70%.

17 февраля пресс-секретарь группы «Чайф» Марина Залогина рассказала, что гитары участников коллектива Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, пропавшие днем ранее во время перелета из Москвы в Екатеринбург, нашлись. По ее словам, инструменты были в целости и сохранности, их забыли положить в багаж.