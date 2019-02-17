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Музыкантам «Чайф» вернули потерянные гитары

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Пропавшие гитары участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова доставили на Урал 17 февраля. Накануне музыканты сообщили о пропаже инструментов при перелете из Москвы в Екатеринбург.

«Их забыли положить в багаж. Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и всё. Нам извинений не надо. Спасибо, что всё в целости и сохранности», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря группы Марину Залогину.

В субботу, 16 февраля, появилась информация, что гитары Шахрина и Бегунова пропали во время перелета из столицы в Екатеринбург. По одной из версий, грузчики аэропорта Шереметьево начали фотографироваться и играть на инструментах в перерывах. Поклонники коллектива посоветовали музыкантам поискать объявления о продаже гитар в сервисе Avito.

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