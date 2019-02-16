Гитары группы «Чайф» пропали по пути из Москвы на Урал

Гитары участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург, сообщается на странице исполнителей в Facebook.

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — сказано в посте.

В свою очередь, фанаты рокеров посоветовали посмотреть объявления о продаже гитар на Avito.

Ранее в декабре участники «Чайфа» стали свидетелями ЧП на борту самолета. В салоне воздушного судна было очень жарко и пахло горелой проводкой. Шахрин рассказал, что в таких условиях пришлось примерно полчаса ждать взлета.