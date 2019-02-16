Прямой эфир

Гитары группы «Чайф» пропали по пути из Москвы на Урал

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гитары участников группы «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург, сообщается на странице исполнителей в Facebook.

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — сказано в посте. 

В свою очередь, фанаты рокеров посоветовали посмотреть объявления о продаже гитар на Avito. 

Ранее в декабре участники «Чайфа» стали свидетелями ЧП на борту самолета. В салоне воздушного судна было очень жарко и пахло горелой проводкой. Шахрин рассказал, что в таких условиях пришлось примерно полчаса ждать взлета. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Башарова решила развестись из-за побоев
Политолог назвал «личной бедой» Роговцевой ее слова о россиянах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017