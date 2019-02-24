«Союз пассажиров России» оценил новые правила посадки в самолет

Глава «Союза пассажиров России» Кирилл Янков оценил изменения в процедуре посадки людей в самолет после вступления в силу приказа Минтранса, который разрешил проходить на борт воздушного судна по электронным посадочным билетам.

«Надо иметь в виду, что эти талоны будут использоваться только в тех аэропортах, которые к этому готовы. У них должна быть своя система учета предполетного досмотра, только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде», — приводит слова Янкова телеканал RT.

Также председатель «Союза пассажиров» добавил, что в настоящий момент на Севере и Дальнем Востоке находится множество аэропортов, которые не обладают нужным оборудованием. Более того, Янков отметил, что эти аэропорты зачастую являются убыточными при своей эксплуатации.

В то же время Янков обратил внимание на то, что нововведение позволит сократить расходы на бумагу.

24 февраля вступил в силу приказ Минтранса касательно правил посадки в самолет. Документ разрешил пассажирам при онлайн-регистрации проходить досмотр по электронному билету.