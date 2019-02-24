Прямой эфир

«Союз пассажиров России» оценил новые правила посадки в самолет

0
Фото: Depositphotos/orelphoto2
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава «Союза пассажиров России» Кирилл Янков оценил изменения в процедуре посадки людей в самолет после вступления в силу приказа Минтранса, который разрешил проходить на борт воздушного судна по электронным посадочным билетам.

Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
Соответствующий приказ Минтранса вступает в силу

«Надо иметь в виду, что эти талоны будут использоваться только в тех аэропортах, которые к этому готовы. У них должна быть своя система учета предполетного досмотра, только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде», —  приводит слова Янкова телеканал RT.

Также председатель «Союза пассажиров» добавил, что в настоящий момент на Севере и Дальнем Востоке находится множество аэропортов, которые не обладают нужным оборудованием. Более того, Янков отметил, что эти аэропорты зачастую являются убыточными при своей эксплуатации.

В то же время Янков обратил внимание на то, что нововведение позволит сократить расходы на бумагу.

24 февраля вступил в силу приказ Минтранса касательно правил посадки в самолет. Документ разрешил пассажирам при онлайн-регистрации проходить досмотр по электронному билету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сахалинский аэропорт Оха планируют реконструировать
Московские ученые создали чип для отслеживания багажа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017