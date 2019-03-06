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Международный библиотечный конвент состоится в Коми

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В Национальной библиотеке Коми состоится Международный библиотечный конвент. Он пройдет 14–15 марта в рамках II Северного культурного форума.

По словам организаторов, которые приводит ИА «Комиинформ», в конвенте примут участие более 150 руководителей и специалистов библиотек из 25 российских регионов, а также из Норвегии, Финляндии и Германии.

Основной темой обсуждения будут изменения, которые ждут библиотечную отрасль в свете реализации национального проекта «Культура». Речь, в частности, пойдет о модельных библиотеках и роли федерального центра и регионов в их создании.

Представители Норвегии представят проект «Публичная библиотека — площадка для получения новых знаний». Его разработало управление культуры губернии Тромсе. В семинаре дистанционно примет участие координатор проекта Од Тага, который является давним партнером Национальной библиотеки Коми.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил сделать бессрочной льготу по уплате налога на прибыль для образовательных и медицинских организаций. Ее также можно распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки.

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