Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года утвердили в Коми

Правительство Республики Коми утвердило Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. Соответствующий документ подписала первый вице-премьер Лариса Максимова, он размещен на официальном портале республики.

Согласно документу, целями Концепции являются создание необходимых условий для повышения эффективности подготовки спортрезерва для сборных республики, а также продление спортивного долголетия лиц, которые проходят спортподготовку.

Помимо этого, целью Концепции является расширение влияния физкультуры и спорта на формирование мотивации к физической активности и самосовершенствованию, пишет ИА «Комиинформ».

11 февраля на сайте правительства РФ был размещен документ «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты», в котором говорится о том, что в течение пяти лет у 5,5 млн граждан России появятся индивидуальные паспорта здоровья.

В январе опрос ОНФ выявил, что две трети россиян (65%) считают себя приверженцами здорового образа жизни. При этом 19% участников опроса ответили, что твердо придерживаются ЗОЖ, еще 46% стараются его вести.