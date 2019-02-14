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День родного языка отметят в Республике Коми

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В Сыктывкаре пройдет несколько мероприятий, посвященных Международному дню родного языка. Горожане смогут поучаствовать в дебатах и творческих лабораториях.

Праздник отмечается 21 февраля. В этот день в Доме дружбы народов Республики Коми пройдет форсайт-сессия «Этнопроектирование». Там же состоится языковая ярмарка, где гости узнают интересные факты о языках народов республики. В Литературном музее им. И.А. Куратова откроется творческая лаборатория «Вдохновленные искусством» по хореографии, вокалу и декоративно-прикладному искусству.

Кроме того, в регионе состоится образовательная акция «Всеобщий диктант на коми языке». В Сыктывкаре главной площадкой определена национальная библиотека, пишет ИА «Комиинформ».

21 февраля также будут подведены итоги дистанционного конкурса творческих команд для школьников «Олам-вылам Коми муын».

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