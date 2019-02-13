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Шесть домов отремонтируют в районе в Коми по программе капремонта

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В Удорском районе Республики Коми планируют провести капитальный ремонт шести многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ремонт запланирован в домах в поселках Междуреченск и Буткан, а также в селе Кослан. Стоимость работ оценили в 15 млн рублей. Средства направят из бюджета регионального фонда капремонта многоквартирных домов, поступивших в виде взносов от собственников, пишет ИА «Комиинформ».

В Минэнергетики, ЖКХ и тарифов рассказали, что размер минимального взноса на капремонт в республике увеличился с 7,38 до 9,15 рублей за 1 кв. м.

В 2018 году в поселке Буткан уже проводили капремонт одного из домов. Тогда на работы потратили около 3 млн рублей. На эти средства провели ремонт крыши и внутренней электропроводки.

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