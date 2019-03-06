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ВЦИОМ определил уровень популярности социальных сетей у подростков

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Фото: Pixabay
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Ежедневно или практически ежедневно социальными сетями в России пользуются 89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 53% взрослых. Об этом 6 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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О том, что они не пользуются социальными сетями, заявили 20% взрослых россиян, и лишь 1% несовершеннолетних респондентов.

Подавляющее большинство подростков — 98% — выходят в интернет каждый день. Среди людей старше 18 лет этот показатель составляет 69%.

Опрос был проведен 28 января по заказу социальной сети «ВКонтакте». В нем приняли участие 219 респондентов в возрасте от 14 до 17 лет, и 1,2 тыс. совершеннолетних граждан.

В декабре прошлого года ученые из Австралии установили, что у людей, зависимых от социальных сетей, наблюдаются те же нарушения в работе психики, что и у алкоголиков.

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