Премьер Украины пообещал вылечить зависимых от соцсетей чиновников

Глава украинского правительства Владимир Гройсман во время совещания возмутился поведению некоторых госслужащих, которые пользовались в рабочее время гаджетами и социальными сетями, сообщает 5 марта издание «Украинские новости».

«Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны и разные социальные сети, пожалуйста, отложите в сторону. Или я назначу вам принудительный курс лечения зависимости от социальных сетей», — сказал премьер-министр.

Гройсман добавил, что его не устраивает ситуация, когда на совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением ряд чиновников пребывает в виртуальном мире, забывая о серьезных вещах.

«Я думаю, что ваши жены меня тоже поблагодарят за то, что я вас возвращаю в реальность», — резюмировал он.

В декабре прошлого года ученые из Австралии установили, что у людей, зависимых от социальных сетей, наблюдаются те же нарушения в работе психики, что и у алкоголиков.