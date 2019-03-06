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Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока

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Фото: TASS/ZUMA
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Контракт на создание для Пентагона гиперзвукового тактического управляемого боевого блока получила военно-промышленная компания Raytheon. Сумма сделки превысила $60 млн, сообщило Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA).

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«Raytheon получила контракт DARPA на $63,3 млн для дальнейшего развития программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в принятии технологии на вооружение», –– приводит сообщение управления «РИА Новости».

В ведомстве подчеркнули, что США работают над несколькими гиперзвуковыми программами.

По словам представителя Raytheon Томаса Бассинга, компания сделает все необходимое, чтобы «обеспечить вооруженные силы США инструментами, необходимыми для того, чтобы быть на шаг впереди растущей угрозы».

Американские военные эксперты неоднократно признавали отставание страны в области гиперзвуковых разработок от России и Китая.

При этом 2 февраля в Пентагоне заявили о намерении создать систему для перехвата гиперзвуковых ракет.

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