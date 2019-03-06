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Названы главные опасности в отелях

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал о том, какие опасности могут ожидать туриста во время проживания в отеле, и назвал способы их избежать.

По его словам, выбирать номер лучше со второго по четвертый этаж, так как чаще всего в случае пожара лестница спасателей не поднимается выше четвертого этажа, а проживание ниже второго увеличивает риски ограбления.

Крое того, чтобы не стать жертвой грабителей, важно никогда не произносить номер своей комнаты вслух, находясь в людном месте. Не называть номер комнаты нужно попросить и персонал, пишет The Sun.

«Гостиницы привлекают преступников. Лобби и рестораны — это место, где они могут собираться и изображать постояльцев. Если постоялец один, то заметив его в баре, злоумышленники могут быть уверены, что номер пуст, и пойдут на взлом», –– рассказал Фиггинс.

Также он советует всегда проверять, заблокирован ли аварийный выход и как далеко он находится от номера. Это может сыграть решающую роль во время эвакуации при пожаре.

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