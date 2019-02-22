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Стали известны самые недорогие страны для путешествий

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Сервис Skyscanner составил рейтинг стран, где можно недорого провести отпуск. Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».

Эксперты рассчитали стоимость двухнедельной поездки на двоих взрослых с перелетом туда и обратно. Они учитывали стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе, расходы на транспорт и развлечения. Лидерами стали Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Среди экзотических направлений главной по дешевизне оказалась Индия — Поездка туда примерно обойдется в $1562. Чуть дороже выйдет поездка в Марокко — $1962. Вслед за ними идут Вьетнам ($1980) и Шри-Ланка — $2072 за двоих.

В рейтинг также попали Индонезия, Таиланд, Тунис и Танзания.

9 февраля стал известен самый популярный месяц для путешествий в одиночку. Выяснилось, что россияне чаще всего путешествуют в таком формате в феврале. Самыми популярными направлениями стали поселок Северо-Енисейский (Красноярский край), город Наманган (Узбекистан) и поселок Усть-Нера (Якутия).

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