Стали известны самые недорогие страны для путешествий
Сервис Skyscanner составил рейтинг стран, где можно недорого провести отпуск. Об этом 22 февраля сообщает «РИА Новости».
Эксперты рассчитали стоимость двухнедельной поездки на двоих взрослых с перелетом туда и обратно. Они учитывали стоимость проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе, расходы на транспорт и развлечения. Лидерами стали Беларусь, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.
Среди экзотических направлений главной по дешевизне оказалась Индия — Поездка туда примерно обойдется в $1562. Чуть дороже выйдет поездка в Марокко — $1962. Вслед за ними идут Вьетнам ($1980) и Шри-Ланка — $2072 за двоих.
В рейтинг также попали Индонезия, Таиланд, Тунис и Танзания.
9 февраля стал известен самый популярный месяц для путешествий в одиночку. Выяснилось, что россияне чаще всего путешествуют в таком формате в феврале. Самыми популярными направлениями стали поселок Северо-Енисейский (Красноярский край), город Наманган (Узбекистан) и поселок Усть-Нера (Якутия).