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Хостелы не попадут под запрет

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Законопроект о запрете гостиничных услуг в жилых домах подготовлен к третьему чтению в усеченном варианте — в него не включены хостелы.

Как сообщил «Известиям» член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов, для владельцев дешевых гостиниц исключение из проекта закона фразы запрета на «услуги временного размещения» означает, что в их деятельности ничего не изменится.

«Ограничена только гостиничная деятельность, услуги иных средств размещения не запрещены. Это дает возможность всем малым средствам размещения, которые хотят остаться в жилом фонде и работать законно, сохранить свой бизнес», — сообщил Насонов.

Эксперты отмечают, что услугами хостелов пользуются миллионы людей — в Санкт-Петербурге более трети туристов проживают в хостелах, а в Краснодарском крае владельцам хостелов принадлежит половина гостиничного бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Номер временно доступен: хостелы остаются в серой зоне

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