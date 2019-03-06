Три канадские радиостанции сняли с ротации все песни Майкла Джексона

Песни Майкла Джексона были сняты с эфира тремя крупными радиостанциями Канады после премьеры документального фильма «Покидая Неверлэнд». Об этом во вторник, 5 марта, сообщил телеканал CBC.

Поводом для решения руководства радиостанций стала реакция слушателей на фильм. В документальной ленте описываются случаи якобы развращения певцом малолетних, она основана на показаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака.

28 января семья Майкла Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на покойном певце, напомнив, что его невиновность была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году.

22 февраля семья Джексона предъявила иск на $100 млн американскому телеканалу HBO за решение показать документальный фильм «Покидая Неверленд».

3 марта радио Би-би-си объявило бойкот песням Майкла Джексона, сняв их с эфира.