Прямой эфир

Божена Рынска попала в московскую больницу

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Светский обозреватель, вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска после прилета в Москву из Испании была помещена в больницу. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на ее родственников.

«Ничего хорошего сказать не могу», — цитирует издание тетю Рынски Нину Костикову.

Она не стала уточнять причину госпитализации, но сообщила, что Божена находится в депрессии и у нее, для ее же блага, забрали телефон, лишив доступа к соцсетям.

1 марта Божена Рынска попала в больницу в Испании и, по ее словам, пережила «клиническую смерть». Возможной причиной состояния журналистки стала смерть ее мужа. Игоря Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Официальной информации о причинах смерти 64-летнего основателя НТВ пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа
Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Малашенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017