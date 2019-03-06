Божена Рынска попала в московскую больницу

Светский обозреватель, вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска после прилета в Москву из Испании была помещена в больницу. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на ее родственников.

«Ничего хорошего сказать не могу», — цитирует издание тетю Рынски Нину Костикову.

Она не стала уточнять причину госпитализации, но сообщила, что Божена находится в депрессии и у нее, для ее же блага, забрали телефон, лишив доступа к соцсетям.

1 марта Божена Рынска попала в больницу в Испании и, по ее словам, пережила «клиническую смерть». Возможной причиной состояния журналистки стала смерть ее мужа. Игоря Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Официальной информации о причинах смерти 64-летнего основателя НТВ пока нет.