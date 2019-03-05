ФАС выявила нарушения в рекламе лекарства с участием Киркорова

Рекламный ролик препарата от боли в горле, в котором снялся известный певец Филипп Киркоров, нарушил сразу несколько положений закона «О рекламе», заявили 5 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Комиссия ведомства установила, что в ролике присутствуют некорректное сравнение препарата с другими лекарствами и гарантия положительного действия.

Кроме того, такая реклама вводит потребителей в заблуждение.

«Указание на его превосходство над другими препаратами является некорректным и вводит потребителей в заблуждение относительно такого превосходства, что нарушает Закон о рекламе. Из рекламы также следует, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата», –– отмечается в сообщении ФАС.

По факту проверки компании-производителю выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы ответственным ведомствам для возбуждения дела об административном правонарушении.

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