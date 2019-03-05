Прямой эфир

ФАС выявила нарушения в рекламе лекарства с участием Киркорова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекламный ролик препарата от боли в горле, в котором снялся известный певец Филипп Киркоров, нарушил сразу несколько положений закона «О рекламе», заявили 5 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Комиссия ведомства установила, что в ролике присутствуют некорректное сравнение препарата с другими лекарствами и гарантия положительного действия.

Кроме того, такая реклама вводит потребителей в заблуждение.

«Указание на его превосходство над другими препаратами является некорректным и вводит потребителей в заблуждение относительно такого превосходства, что нарушает Закон о рекламе. Из рекламы также следует, что боль в горле, возникшая у ее героев, устраняется после применения лекарственного препарата», –– отмечается в сообщении ФАС.

По факту проверки компании-производителю выдано предписание об устранении нарушений. Материалы переданы ответственным ведомствам для возбуждения дела об административном правонарушении.

1 марта сообщалось, что россияне выиграли бесплатную пиццу и задолжали налог на 100 лет вперед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине разразился скандал из-за «сексуальной» рекламы ВСУ
Вступил в силу запрет рекламы фастфуда на лондонском транспорте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017