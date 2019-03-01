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Россияне выиграли бесплатную пиццу и задолжали налог на 100 лет вперед

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Участников конкурса Domino's Pizza, сделавших татуировки ради сертификатов на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет, обязали платить налоги в течение всего срока действия предложения. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает издание Daily Storm.

В сентябре 2018 года компания объявила акцию на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет. Участники должны были сделать татуировку с логотипом компании и выложить в интернет с хештегом #доминоснавсегда. Уже в начале 2019 года победители конкурса начали получать SMS о задолженности по НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Как оказалось, долг возник в связи с получением дохода в натуральной форме (пицца Domino's).

Кроме того, по условиям акции, татуированные участники обязались 30 раз в год посещать пиццерию, сохранять чеки и упоминать компанию в своих социальных сетях. Также они должны будут ежегодно подтверждать факт наличия татуировки. Помимо этого, как оказалось, заказы участников по бесплатным купонам — «самые низкоприоритетные», то есть некоторые точки сети могут вовсе отказаться везти им пиццу из-за высокой нагрузки.

15 февраля сеть ресторанов японской кухни «Тануки» принесла извинения за выпущенную ко Дню святого Валентина рекламу, которую раскритиковали в Сети. За день до этого в соцсетях компании появился пост, в котором ресторан сравнил двух девушек с разными фигурами. По задумке авторов, модель стандартных размеров была посетительницей «Тануки», а фото второй девушки, плюс-сайз модели, сопроводили надписью «После похода в го-го пиццу».

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