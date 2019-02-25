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На Украине разгорелся скандал из-за «сексуальной» рекламы ВСУ

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Фото: facebook.com
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На Украине разгорелся скандал после публикации «сексуальной» рекламы ВСУ.

Поводом стал пост спикера оперативного командования «Запад» ВСУ Анатолия Прошина в Facebook с сексуально одетыми женщинами с оружием. Снимки сопровождаются фразой: «Рекрутинговая промоакция. Подпиши контракт — получи бонус. Мы тебя ждем».

Facebook Анатолия Прошина

В ответ украинская журналистка Ольга Решетилова назвала Прошина «альфа-самцом», который «не может сдерживать свои сексуальные фантазии даже 23 февраля».

Она также отметила, что правительственной комиссии Украины по гендерной политике нужно провести с ним воспитательную беседу.

10 февраля сообщалось, что в Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад. Зенитчики, как обычно, перебрали со спиртными напитками и решили «поиграть» с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». После осуществленного выстрела одно из хранилищ с оружием загорелось.

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