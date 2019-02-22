В ЛНР рассказали о стратегически важной точке на линии соприкосновения

Специальный корреспондент «Известий» побывал в селе Желобок — стратегически важной точке на линии соприкосновения в Донбассе. Населенный пункт находится на расстоянии 50–800 м от позиций украинских силовиков.

По словам одного из ополченцев Алексея Маркова, ВСУ пытались захватить село полтора года назад, но, получив отпор, перешли на новую тактику: они медленно изматывают, обстреливают и лишают жилищ население.

Помимо этого, луганчанин с позывным Богатырь отметил, что, напротив, у Желобка стоит 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, которая имеет не только хорошее военное снабжение, но и работают они весьма четко и профессионально.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Их задача — давить, наша — держать»