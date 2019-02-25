Прямой эфир

Вступил в силу запрет рекламы фастфуда на лондонском транспорте

0
Фото: TASS/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на рекламу фастфуда вступает в силу на всем транспорте в столице Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления.

Под запрет попадает реклама еды и безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Ограничения вводятся по инициативе мэра столицы Садика Хана, который решил бороться с проблемой детского ожирения. Его инициативу подержали 82% горожан, говорят результаты опросов.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила бороться с ожирением в России по примеру Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 см. Граждан с большим обхватом талии отправляют к диетологу, а работодателю выписывают большие штрафы за «неформатных» сотрудников.

21 января депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за россиян с талией больше 90 см, заявив, что в ожирении виноваты плохие продукты питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу
Российская армия лишилась 135 тыс. призывников из-за ожирения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017