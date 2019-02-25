Вступил в силу запрет рекламы фастфуда на лондонском транспорте

Запрет на рекламу фастфуда вступает в силу на всем транспорте в столице Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 февраля, со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления.

Под запрет попадает реклама еды и безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Ограничения вводятся по инициативе мэра столицы Садика Хана, который решил бороться с проблемой детского ожирения. Его инициативу подержали 82% горожан, говорят результаты опросов.

14 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила бороться с ожирением в России по примеру Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 см. Граждан с большим обхватом талии отправляют к диетологу, а работодателю выписывают большие штрафы за «неформатных» сотрудников.

21 января депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за россиян с талией больше 90 см, заявив, что в ожирении виноваты плохие продукты питания.