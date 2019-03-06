Итальянский с нижегородским: волжане рвутся в четвертьфинал ЛЧ

БК «Нижний Новгород» («НН») одержал важную домашнюю победу над итальянской «Венецией» в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА (95:72). Героями встречи стали разыгрывающий Кендрик Перри и форвард Антон Астапкович. На двоих они принесли «НН» 53 очка, обеспечив своей команде крупную победу.

Таким образом, в ответном матче в Италии российский клуб устроит поражение с разницей «–22» и менее очков.

— Ключевым моментом игры стало начало матча, — рассказал «Известиям» Кендрик Перри. — С первых минут нам удалось показать очень качественный баскетбол, быть сфокусированным в защите, показать хороший процент попаданий в атаке. Показалось, что соперники были к этому не готовы, поэтому во второй четверти нам удалось развить свое преимущество и впоследствии его удержать. Хочу поблагодарить зал, болельщики дали нам отличный заряд энергии, а также всех партнеров, доверивших мне сделать так много бросков.

Новый турнир ФИБА, постепенно набирающий обороты, в этом сезоне объединил довольно серьезную компанию участников. К сильным клубам из Греции (АЕК, ПАОК), Италии («Авеллино», «Венеция») и Испании («Мурсия», «Тенерифе») добавились немецкий «Бамберг» и израильский «Хапоэль», много лет выступавшие в Евролиге. Играть в такой компании «НН», имеющему весьма скромный по баскетбольным меркам бюджет, очень почетно.

Однако «НН» решил не просто отметиться в протоколе Лиги чемпионов. Он стал первым российским клубом, пробившимся в плей-офф турнира. В позапрошлом году этого не удалось сделать саратовскому «Автодору», а в сезоне-2017/18 — красноярскому «Енисею». Подопечные Зорана Лукича прошли жесткую квалификацию, стартовав с самого первого раунда, а затем в драматичной развязке смогли преодолеть групповой этап турнира, опередив чемпиона Польши «Анвил» и одну из ведущих команд итальянской Серии А — «Авеллино».

В плей-офф нижегородцам досталась грозная «Венеция» — действующий вице-чемпион Италии и обладатель Кубка ФИБА–Европа. В нынешнем сезоне клуб также в лидирующей группе Серии А, он очень уверенно провел групповой этап Лиги чемпионов — 10 побед в 14 матчах. В составе соперников больше всего стоило опасаться чемпиона Европы в составе сборной Словении Гашпера Видмера, экс-форварда «Химок» Остина Дэя и опытного американского защитника Маркеса Хейнса, выступавшего за «Маккаби» и «Панатинаикос».

К тому же «НН» не удалось подойти к этой игре в оптимальном составе. В игре за сборную России старую травму усугубил разыгрывающий Иван Стребков, а шведский форвард Кристофер Черапович продолжает восстанавливаться от повреждения плеча. Однако даже без двух своих лидеров нижегородцы сумел навязать гостям свою игру.

И если в первой четверти «Венеция» достойно отвечала на острые выпады «НН», то во второй десятиминутке игроки Вальтера де Раффаэле остановились. За счет усилий Перри и Астапковича, а также защитных взаимодействий нижегородцы ушли на большой перерыв с преимуществом «+17».

В четвертой четверти у гостей был шанс переломить ход встречи. За пять фолов на скамейку запасных отправились центровой Владимир Драгиевич и капитан команды Евгений Бабурин. Без двух ключевых игроков «НН» в какой-то момент упустил инициативу и итальянцы сократили отставание до «–12». Но тут вновь дело в свои руки взял Кендри Перри. Американец забросил еще несколько дальних, набрав рекордные для себя в Лиге чемпионов 34 очка. В конце матча американец прихрамывал, и показалось, что он получил травму.

— Я в порядке, получил небольшой ушиб, — пояснил Кендрик Перри. — Надеюсь, что я быстро восстановлюсь и сыграю с «Енисеем» в Единой лиге (8 марта).

В отсутствие Ивана Стребкова игровое время получил 21-летний Тимофей Герасимов. Российский разыгрывающий, перешедший в «НН» на правах аренды из «Локомотива–Кубань», провел на площадке более пяти минут, набрав два очка и сделав один перехват.

— Первый фактор нашей победы — это защита, — сказал «Известиям» Тимофей Герасимов. — Второй фактор — это игра Кендри Перри, его точные броски придали нам уверенности. Хорош был Антон Астапкович, замечательно работавший на обеих сторонах площадки. Ну и, конечно, отмечу болельщиков. Когда в четвертой четверти итальянцы начали отыгрываться, они очень здорово нас поддержали и мы нашли в себе силы на финальный рывок.

Ответная игра состоится в Венеции 12 марта.

— Несмотря на разницу в счете, думаю, что ответный матч будет очень сложным для нас, — продолжил Тимофей Герасимов. — Зоран Лукич сказал, что в Венеции очень громкие болельщики и мы не будем слышать друг друга на площадке, у нас не будет коммуникации. Поэтому еще ничего не решено.

Победитель пары «НН»–«Венеция» встретится с лучшей командой пары «Атверп»–«Мурсия».