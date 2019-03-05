В МВД рассказали о возможности сбивать гражданские дроны с помощью орлов

В МВД перечислили способы, какими можно сбить гражданские беспилотные летательные аппараты. В том числе это возможно при помощи птиц, рассказал представитель министерства Давид Громов.

«Есть метод использования птиц, орлов. Это серьезно, это натасканная птица, которая может сбивать дрон и приземляться с ним», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в Москве. Также дроны можно сбивать при помощи специальной сети, отстреливаемой с земли, используя подавление радиосигнала от оператора или другим беспилотником, передает 5 марта «РИА Новости».

В начале 2019 года в Госдуму внесли проект закона, который разрешает силовым структурам повреждать и уничтожать беспилотники и подавлять сигналы управления ими с целью «пресечения несанкционированного нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве». Принятие такого закона, как полагают его авторы, повысит безопасность массовых мероприятий, объектов транспортной инфраструктуры и связи.

25 февраля в «Ростехе» рассказали о начале переговоров Минобороны России с концерном «Калашников» о поставках в российские войска самовзрывающегося беспилотника «КУБ-БЛА». 17 февраля «Калашников» опубликовал видео, на котором продемонстрировал принципы его работы.