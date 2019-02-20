В российских Вооруженных силах появились антидронные отряды

Первые мобильные подразделения радиотехнических войск России, получившие на вооружение РЛС «Каста 2-2» и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО, были сформированы на юге России и заступили на дежурство в составе 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, рассказали «Известиям» в Министерстве обороны.

Предполагается, что мобильные отряды будут использовать новую тактику борьбы с низколетящими объектами, которая была разработана в Сирии.

В арабской республике военным специалистам удалось выяснить, что крылатые ракеты и беспилотники, используя особенности ландшафта, могут обойти стационарные и малоподвижные радиолокационные станции (РЛС).

Чтобы избежать этой уязвимости было принято решение о создании мобильных отрядов, которые могут на нескольких машинах совершить марш на сотни километров, оперативно выявить и уничтожить воздушный объект.

РЛС «Каста 2-2», которыми оснащаются подразделения, предназначены для наблюдения за воздушными объектами, которые передвигаются на предельно малых высотах. Станции могут надежно работать даже при создании искусственных помех со стороны противника.

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