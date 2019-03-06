ФНС получила данные о зарубежных активах российских граждан в 58 юрисдикциях, в числе которых наиболее популярные у россиян Британские Виргинские острова (на них приходится около 50% зарегистрированных юрлиц), Багамы, Гонконг, Белиз, Сейшелы, Самоа. Россия получает информацию о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года в рамках автоматического обмена налоговой информацией. В процедуре участвуют 75 стран и 13 территорий с особым экономическим статусом. В течение этого года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. Там рассчитывают выявить 10–15% несоответствий той информации, которой налоговики о россиянах уже владеют.

По данным Национального бюро экономических исследований США, Россия входит в пятерку государств с достаточно весомой долей активов в офшорах. Известно, что обеспеченные российские граждане держат в налоговых гаванях более половины активов страны, а их объем оценивается в $0,5–1 трлн.

До сих пор статистика по экспорту капитала из России недостаточно отслеживала операции россиян в иностранных юрисдикциях. Тем не менее в 2018 году всё же обозначился тренд на сокращение его вывоза из нашей страны и вывода средств российского происхождения в привычные иностранные юрисдикции. Полагаю, что отчасти это может быть обусловлено ужесточением режимов в офшорах, отчасти еще и тем, что переводить крупные суммы денег за границу стало сложнее, контроль за переводами растет.

При этом повышение налоговой прозрачности — не единственная мера, предпринимаемая в попытке возвратить капитал в Россию. Несколькими месяцами ранее было объявлено о продлении второй амнистии капитала и поставлена цель — вернуть около $250 млрд. Первая амнистия с июля 2015 года по июль 2016-го не позволила получить обратно и 1% ежегодно выводимых денег из страны.

Вторая амнистия, объявленная в конце 2017 года, по времени совпала с усилением санкционной активности и давлением на российский капитал в иностранных юрисдикциях. Кроме того, в нее включен принципиальный пункт, который позволит избежать последствий нарушения валютного законодательства. Таким образом, результаты второй амнистии капитала могут оказаться чуть более заметными. Однако из планируемых $250 млрд в 2018 году удалось вернуть не более 5%. И в лучшем случае к 2020 году удастся вернуть только 10% от намеченной суммы.

Возникает логичный вопрос: почему так мало? Причины того, что по-настоящему крупный капитал не торопится возвращаться в Россию, на мой взгляд, отнюдь не в необременительном налоговом режиме, а в финансовых рисках, нестабильности, постоянном изменении правил игры. Не случайно денежные потоки в налоговые убежища неразрывно связаны с непредвиденными доходами в нефтяной промышленности, а также с политическими и экономическими потрясениями. Стоит отметить, что офшоры привлекают состоятельных граждан не только льготным налогообложением, но и предоставляемой возможностью инвестировать средства по всему миру. Наверное, поэтому не стоит надеяться на то, что кто-то из наших состоятельных сограждан вдруг захочет вернуть хотя бы половину хранимых в гаванях средств.

Таким образом, как бы ни повышалась прозрачность налогообложения и учета активов у нас в стране, значительно повлиять на возвращение капитала в Россию эти меры и нововведения не способны. Однако они смогут посодействовать тому, что состоятельные граждане начнут чаще уведомлять российские налоговые органы о своих зарубежных счетах. Между тем всё же надо понимать, что сообщать о своих деньгах в зарубежных банках вряд ли будет более 50% граждан.

Автор — финансовый аналитик

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