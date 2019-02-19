Аналитики Центробанка и Росстат разошлись во мнениях по поводу темпов экономического роста в России в 2018 году. Департамент исследований и прогнозирования ЦБ указывает, что фактическое увеличение ВВП может быть ниже первой оценки Росстата в 2,3%. По подсчетам экспертов регулятора, в прошлом году российская экономика выросла на 1,7–2,3%, а результат 2017 года должен быть пересмотрен в сторону повышения. Согласно Росстату, за 2017 год ВВП России увеличился на 1,6%.

В целом, аналитики ЦБ соглашаются с Росстатом в том, что именно благоприятная динамика экспорта в 2018 году компенсировала ослабление потребительской активности россиян. В частности, консенсус есть в том, что рост экономики ускорился благодаря сектору добычи полезных ископаемых. Цена на один из главных продуктов российского экспорта — нефть — в прошлом году росла.

Нужно отметить, что в 2017 году одним из ключевых драйверов роста экономики был внутренний спрос. Расходы на конечное потребление выросли на 3,2%, оптовая и розничная торговля — на 2,5%. В 2018 году темпы роста в торговле замедлились до 2,2%, а потребительские расходы стали заметно скромнее — они также прибавили лишь 2,2%. Поэтому с оценкой наиболее весомого вклада добычи полезных ископаемых в рост экономики в прошлом году сложно не согласиться.

Основные сомнения аналитиков регулятора были связаны с вкладом в ускорение экономики такого сегмента, как строительство — косвенные индикаторы деловой активности здесь не показали убедительного роста. В 2017 году на возведение зданий пришлось только 35% вложений в строительный сектор, в 2018 году ввод нового жилья замедлился (на 4,9%, до 75,3 млн кв. м).

Напомню, что Росстат оценил рост строительства в 2018 году в 5,3%, а его вклад в ускорение ВВП — в 0,25 п.п. Таким образом, исходя из аргументов аналитиков ЦБ, рост экономики при околонулевых изменениях в сегменте строительных работ должен был составить не 2,3%, а в лучшем случае 2%. В февральском выпуске «О чем говорят тренды» регулятор указывает на технический характер изменений в сегменте строительства: предполагается, что он связан с вводом крупных инвестиционных проектов. В то же время, если объем строительно-монтажных работ равномерно распределить между прошлым годом и 2016–2017 годами, когда проекты осуществлялись по факту, то оценки роста ВВП в 2016 и 2017 годах должны оказаться выше объявленных ранее. Именно здесь кроется возможность пересмотреть старые показатели в сторону увеличения.

Тем не менее, на мой взгляд, сегменту, доля которого в ВВП составляет около 5–6%, уделяется слишком много внимания. Да, строительная отрасль специфична, и далеко не так очевидно, в каком из периодов лучше учесть работы по проектам. По большому счету, на будущие оценки это мало повлияет, учитывая разовый характер строительства инфраструктурных сооружений и их влияния на рост ВВП. А если оценки будут пересмотрены в рамках представленных рекомендаций, то и вовсе может возникнуть путаница в интерпретации, на каком все же этапе экономического цикла находится российская экономика.

Между тем очень похоже, что именно 2018-й стоит считать годом пикового подъема в нынешнем экономическом цикле, каким бы он ни оказался в результате переоценок. В пользу этого сценария говорит и ускорение темпов кредитования экономики в 2018 году, тогда как его сжатие будет свидетельствовать о сокращении активности.

В 2019 году, как ожидается, экономическая активность будет замедляться. Косвенно это подтвердило бы сужение рынка кредитования. Причинами такой динамики, в том числе, станет затухание внутреннего потребления в сочетании замедлением роста мировой экономики, которое уже началось. В итоге в 2019 году российский ВВП должен прибавить не более 1,5%.

Автор — финансовый аналитик

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