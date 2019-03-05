В РЖД запустили сервис поиска забытых вещей в поездах

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила сервис по поиску забытых вещей в пассажирских поездах дальнего следования. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что сотрудники АО «ФПК», являющегося дочерним обществом РЖД, каждый месяц обрабатывают порядка 1,5 тыс. заявок на поиск утерянных вещей. Благодаря новому сервису работа будет упрощена и займет меньше времени, сообщает телеканал «360».

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте РЖД, где нужно будет указать имя, номер билета, телефон, электронный адрес, а также четыре последние цифры документа, по которому был оформлен билет. Помимо этого, пассажиру нужно будет описать забытый предмет и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен, пишет НСН.

После обработки заявки у пассажира появится доступ к снимкам забытых вещей, а о результатах поиска его проинформируют. Обратиться в компанию в связи с потерей вещей можно в течение 30 дней с момента поездки.

4 марта сообщалось, что РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда.