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В РЖД запустили сервис поиска забытых вещей в поездах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) запустила сервис по поиску забытых вещей в пассажирских поездах дальнего следования. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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Отмечается, что сотрудники АО «ФПК», являющегося дочерним обществом РЖД, каждый месяц обрабатывают порядка 1,5 тыс. заявок на поиск утерянных вещей. Благодаря новому сервису работа будет упрощена и займет меньше времени, сообщает телеканал «360».

Для розыска вещей необходимо заполнить электронную заявку на сайте РЖД, где нужно будет указать имя, номер билета, телефон, электронный адрес, а также четыре последние цифры документа, по которому был оформлен билет. Помимо этого, пассажиру нужно будет описать забытый предмет и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен, пишет НСН.

После обработки заявки у пассажира появится доступ к снимкам забытых вещей, а о результатах поиска его проинформируют. Обратиться в компанию в связи с потерей вещей можно в течение 30 дней с момента поездки.

4 марта сообщалось, что РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда.

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