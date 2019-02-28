Появились фотографии новых вагонов купе

Компания «Трансмашхолдинг» опубликовала фотографии обновленных купейных вагонов, разрабатываемых для Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» Российских железных дорог).

Интерьер вагонов выполнен в серо-синих тонах. В сложенном виде нижние полки похожи на аккуратный диван с подголовниками, а верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Также в купе есть сейф, в коридоре стоит вендинговый автомат, а в туалете есть душ.

«В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2025 года должно быть передано заказчику 3730 таких вагонов. Первые поставки запланированы уже в текущем году.

В декабре 2018 года холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером. Главная идея нового плацкарта — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных светонепроницаемых шторок, которые позволят полностью скрыться от взглядов соседей.