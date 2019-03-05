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Единую набережную вдоль реки Кубань построят в Краснодаре

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Власти Краснодара планируют построить единую набережную вдоль реки Кубань. Об этом рассказал мэр города Евгений Первышов, отчитываясь о деятельности своей администрации. Предположительно общая протяженность набережной составит около 30 км.

Проект строительства разобьют на несколько этапов. Три участка будут находиться в микрорайоне Юбилейный, один пройдет вдоль Затона и один расположится на Гидрострое. На реализацию планов уйдет 10 лет. Общая стоимость составит 2,5 млрд рублей, сообщает ИА «Кубанские новости».

Ранее был определен инвестор для третьего индустриального парка Краснодара. Общая площадь территории в Восточной промышленной зоне города составляет 66,4 га с перспективой увеличения до 330 га. После появления новой площадки будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

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