Систему самостоятельной оплаты проезда внедряют в Краснодаре

В городском транспорте Краснодара в марте начнут устанавливать систему самостоятельной оплаты проезда. Первое время пассажирам будут помогать кондукторы.

Первые десять терминалов установят в марте. Комплекты будут принимать как карты, так и наличные деньги. Помимо них, в транспорте начнут устанавливать оборудование для оптико-визуального контроля, которое позволит водителям и кондукторам отслеживать проведение платежей пассажирами. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Власти Краснодара отмечают, что переход к автоматизированной оплате проезда будет постепенным. При этом система не исключает работу кондукторов. В 2018 году был запущен один вагон трамвая, который работал с новой системой, опыт оценен успешно.