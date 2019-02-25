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Систему самостоятельной оплаты проезда внедряют в Краснодаре

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В городском транспорте Краснодара в марте начнут устанавливать систему самостоятельной оплаты проезда. Первое время пассажирам будут помогать кондукторы.

Первые десять терминалов установят в марте. Комплекты будут принимать как карты, так и наличные деньги. Помимо них, в транспорте начнут устанавливать оборудование для оптико-визуального контроля, которое позволит водителям и кондукторам отслеживать проведение платежей пассажирами. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Власти Краснодара отмечают, что переход к автоматизированной оплате проезда будет постепенным. При этом система не исключает работу кондукторов. В 2018 году был запущен один вагон трамвая, который работал с новой системой, опыт оценен успешно.

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