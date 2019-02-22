Школьники потратили карманные деньги на новые качели в Краснодарском крае

В Горячем Ключе школьники потратили карманные деньги на новые качели — в январе хулиганы испортили детскую площадку.

Организатор сбора Данил скромничает: о хороших делах не говорят, их совершают.

Хулиганов так и не нашли, поэтому качели под усиленным контролем местных. Ограбление возмутило весь район: площадка досталась жителям непросто.

Квартал занял 3-е место на конкурсе по благоустройству. Призовые 218 тыс. рублей потратили на площадку. Сейчас у детей новая цель — собрать деньги на строительство футбольного поля.