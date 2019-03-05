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Летевших в Лос-Анджелес пассажиров Air China высадили на заснеженной Чукотке

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Фото: РЕН ТВ
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Самолет Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку в административном центре Чукотского автономного округа России — городе Анадырь. Причиной ЧП стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.

Как видно на кадрах, опубликованных РЕН ТВ, люди явно не рассчитывали на такой ход событий и спускались по надувным трапам без верхней одежды. Стоит отметить, что в марте в Пекине днем столбики термометров поднимаются до 18 градусов тепла, в Лос-Анджелесе — до 20, а в Анадыре последние дни около 6–12 градусов мороза.

Также пассажирам пришлось идти пешком до аэропорта по заснеженной дороге. Всем им было предоставлено горячее питание. Из Китая уже вылетел запасной авиалайнер, чтобы доставить их в Лос-Анджелес.

1 марта стало известно, что пассажирка скончалась на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

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