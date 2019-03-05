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В Совфеде раскритиковали Чехию за отказ во въезде представителю МИД РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов осудил в беседе с «Известиями» отказ во въезде в Чехию представителю российской правительственной делегации.

Инцидент произошел 4 марта в аэропорту Праги. Во въезде было отказано представителю МИД России, который направлялся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в 11-м заседании российско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщили «РИА Новости» 5 марта в посольстве в Праге.

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«Это печально, потому что дипломатические паспорта предполагают свободный проезд по территории Европейского Союза, хотя, конечно, каждое суверенное государство в праве кого-то куда-то не пускать. Но я очень надеюсь, что чешские коллеги найдут хоть какое-то разумное объяснение такого рода событию», — подчеркнул сенатор Климов.

По его словам, в целом дипломатическая практика в отношении дипломатов сводится к полной симметрии. «Если, допустим, нас куда-то не пускают, то мы аналогичным образом ведем себя по отношению к той стране, которая так поступает», — сказал Климов, отметив, что не знает деталей инцидента в конкретном случае.

При этом он добавил, что если чешская сторона внятно не объяснит причины отказа во въезде дипломату, Россия оставляет за собой право, как и в любых других подобных случаях, аналогичным образом поступить по отношению к «недоброжелательным визави».

В свою очередь посольство России в Чехии сделало представление замглавы МИД Чехии после этого инцидента.

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