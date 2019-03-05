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Посольство России в Чехии прокомментировало запрет въезда россиянину

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Фото: ТАСС/Шамшин Игорь
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Посольство России в Чехии подтвердило информацию об отказе представителю российской правительственной делегации во въезде в страну. Димиссия сделала представление замглавы МИД Чехии после этого инцидента.

«Представителю МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в 11-м заседании российско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, было отказано во въезде на территорию Чешской Республики в аэропорту города Праги», — цитирует заявление «РИА Новости». Подчеркивается, что это произошло 4 марта.

В обращении к чешскому МИД отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа.

Ранее СМИ сообщили, что один из членов делегации, прибывшей на заседание межправительственной комиссии, после проверки документов был отправлен обратно в Москву. По данным источника, это было сделано «из соображений безопасности». Имя россиянина не называлось.

Заседание межправительственной комиссии запланировано на 6 марта.

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