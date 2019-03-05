Депп обвинил бывшую жену в нанесении ему травмы пальца

Американский актер Джонни Депп обвинил бывшую жену Эмбер Херд в нанесении побоев. По словам актера, Херд бросила в него бутылку водки, осколки от которой порезали ему палец. Об этом сообщает развлекательный портал RadarOnline со ссылкой на документы суда.

Брак двух актеров распался в 2017 году. Херд рассказывала, что в 2016 году Депп сильно порезал палец, после чего якобы написал на стене «Билли Боб Торнтон». По словам бывшей супруги, это произошло на фоне слухов о ее романе с этим актером.

Теперь 55-летний Депп утверждает, что травму ему нанесла Херд. Из документов следует, что осколки стекла рассекли кость кончика пальца на правой руке. Адвокаты Деппа также отмечают, актриса кинула в бывшего супруга множество других предметов, помимо бутылки водки.

После случившегося актер обратился к хирургам, что подтверждается документами.

Второго марта Депп подал в суд на Херд на $50 млн, обвинив ее в клевете. В частности, актер утверждает, что обвинения бывшей супруги в домашнем насилии нанесли урон его репутации и разрушили карьеру. Кроме того, Депп заявил, что 32-летняя актриса ему изменяла с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.

В мае 2016 года Херд под присягой сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Позднее актер представил в суде доказательства своей невиновности. Свидетели показали суду, что в указанный день были в гостях у пары и не заметили на лице и шее Херд никаких синяков или следов. Один из них уточнил, что синяки у актрисы появились только через шесть дней.

Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма «Ромовый дневник». В 2013 году состоялась помолвка, через два года актеры поженились. В январе 2017 года, после восьми месяцев судебных тяжб, пара развелась. Согласно достигнутому соглашению, Депп должен выплатить Херд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.