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СМИ рассказали о трауре Робби Уильямса после смерти черепахи

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lionel Guericolas
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Известный британский певец Робби Уильямс и его супруга Айда Филд находятся в трауре после смерти их любимца — черепахи по кличке Гиггз. Об этом близкие семьи Уильямса рассказали изданию The Sun.

О том, что его питомец чувствует себя плохо, артист узнал, когда вернулся в Лос-Анджелес из командировки. Несмотря на все усилия ветеринаров, Гиггз умер. После его смерти также заболела и вторая черепаха певца по кличке Руни.

«Руни, названный в честь любимого футболиста Робби, был глубоко травмирован случившимся. Теперь он стал другим — просто сидит на месте и не двигается», — рассказали близкие семьи Уильямса изданию The Sun.

Ветеринары диагностировали у Руни тяжелую депрессию и призывают артиста купить ему нового компаньона.

Летом прошлого года Уильямс заявил, что с ним «что-то не так». Он признался, что у него бывают серьезные провалы в памяти. В прошлом Уильямс жаловался на тяжелое душевное состояние и даже лечился от депрессии.

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