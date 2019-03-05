Поликлиники на Сахалине станут «бережливыми» к 2020 году

В Сахалинской области поликлиники должны стать «бережливыми» к 2020 году. Такую задачу поставил врио губернатора Валерий Лимаренко. По его словам, в медучреждениях необходимо создать условия, чтобы пациенты могли записаться на прием и получить помощь в любое удобное время.

Лимаренко 5 марта посетил Сахалинскую областную стоматологическую поликлинику, к работе которой относится большая часть нареканий со стороны местных жителей. Они, в частности, жалуются на то, что появления талонов в электронной системе приходится ждать неделями.

Внедрение формата «Бережливая поликлиника» позволит автоматизировать системы записи, учета и диагностики пациентов. В результате большее количество сможет получить медпомощь, а время, затраченное на это, сократится как минимум вдвое.

В самой стоматологической клинике рассказали, что сейчас пациент с острой болью может ожидать приема специалиста до девяти часов. Это и обращение в регистратуру, и нахождение в очереди, и диагностические процедуры.

За счет расширения блока неотложной помощи и полного исключения некоторых этапов это время можно сократить максимум до четырех часов, сообщил руководитель проекта «Бережливая поликлиника» Дмитрий Репьев, чьи слова приводит ИА SakhalinMedia.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию распорядился сделать к 2020 году медицинскую помощь доступной во всех без исключения населенных пунктах.