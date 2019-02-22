Прямой эфир

Поликлиники Башкирии выкрасят в единые цвета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии выбрали цвета, в которые будут выкрашены все поликлиники. Это будут синий, зеленый, белый и их оттенки — цвета государственного флага республики. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин.

Единый стандарт внешних вывесок, стендов, табличек был определен в рамках работы по созданию единого узнаваемого стиля оформления медицинских организаций.

Особое внимание решили уделить учреждениям, оказывающим медицинскую помощь детям. Там будут придерживаться цветовой гаммы «оранж-лайм».

Что касается реализации проекта «Бережливая поликлиника», то по этому стандарту в 2019 году заработают половина поликлиник республики, остальные — через год, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал сделать медицинскую помощь доступной во всех без исключения населенных пунктах к 2020 году. За эти два года будут построены более 1,5 тыс. фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детские поликлиники сменили режим работы из-за ОРВИ в Уфе
Провалившийся пол в поликлинике Кургана заменили деревянной балкой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017