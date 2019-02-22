Поликлиники Башкирии выкрасят в единые цвета

В Башкирии выбрали цвета, в которые будут выкрашены все поликлиники. Это будут синий, зеленый, белый и их оттенки — цвета государственного флага республики. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин.

Единый стандарт внешних вывесок, стендов, табличек был определен в рамках работы по созданию единого узнаваемого стиля оформления медицинских организаций.

Особое внимание решили уделить учреждениям, оказывающим медицинскую помощь детям. Там будут придерживаться цветовой гаммы «оранж-лайм».

Что касается реализации проекта «Бережливая поликлиника», то по этому стандарту в 2019 году заработают половина поликлиник республики, остальные — через год, сообщает ИА «Башинформ».

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал сделать медицинскую помощь доступной во всех без исключения населенных пунктах к 2020 году. За эти два года будут построены более 1,5 тыс. фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий.