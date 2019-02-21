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Хабаровские власти направят 35 млн рублей на «Бережливую поликлинику»

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Власти Хабаровского края будут расширять количество участников проекта «Бережливая поликлиника». В 2019 году на эти цели из регионального бюджета будет выделено еще 35 млн рублей. На эти деньги можно будет модернизировать не менее 20% поликлиник края.

Как отмечает ИА AmurMedia, стандарты бережливости, которые позволяют существенно сократить время обслуживания пациентов, уже действуют в нескольких медучреждениях Хабаровска. Речь идет о четырех детских поликлиниках и клинико-диагностическом центре.

До 2021 года, по планам властей, принципы бережливости должны внедрить в 36 поликлиниках, что составляет не менее 95% от их общего количества, сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых в стране. Благодаря такому проекту, в частности, ожидание в регистратуре сокращается в три раза.

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