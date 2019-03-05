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В Москве благоустроят пространство у станции метро «Марьина Роща»

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Фото: ТАСС/Галкин Николай
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В Москве в 2019 году благоустроят территорию в районе Шереметьевской улицы у станции метро «Марьина Роща». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Марьиной Роще находятся такие знаковые объекты, как театр «Сатирикон», московский молодежный центр «Планета КВН», Высшая школа сценических искусств, крупный торгово-развлекательный центр», — цитирует РИАМО слова Бирюкова.

По словам чиновника, в настоящее время эта территория некомфортна для пешеходов. Среди недостатков заммэра назвал интенсивное дорожное движение, отсутствие защитных барьеров между дорогой и пешеходной частью, двустороннюю парковку на Шереметьевской улице и узкие тротуары с неудовлетворительным покрытием.

В этой связи в префектуру СВАО поступали неоднократные обращения местных жителей благоустроить общественное пространство на площади больше 13 га. В ходе благоустройства на тротуарах заменят плитку, обновят бордюрный камень с асфальтом и обустроят ливневую канализацию. Кроме того, на территории установят новые светильники, удобные скамейки и урны, проведут озеленение территории, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны, а также сделают более комфортной пересадку со станции метро на автобусы, пишет сетевое издание m24.ru.

4 марта сообщалось, что новую парковую зону благоустроят в пойме реки Яузы в 2019 году на территории вдоль Заповедной улицы.

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