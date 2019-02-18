Павильон для свадеб построят в усадьбе Люблино в Москве

Павильон для проведения свадеб построят в московской усадьбе «Люблино». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии 18 февраля.

Расположится здание на возвышенности неподалеку от дворца Н.А. Дурасова. Ранее на этом месте каждую весну устанавливали временный свадебный шатер, где проводились празднование и официальные регистрации брака, поскольку усадьба является популярным местом у московских молодоженов. С наступлением холодов шатер демонтировали. После окончания строительства пожениться в Люблино можно будет в любое время года, пишет сайт kp.ru.

На данный момент рабочие уже установили фундамент будущего сооружения и приступили к устройству колонн и монтажу связующих балок и конструкций кровли. Уточняется, что фасад строения отделают декоративными панелями из лиственницы. Сам павильон от пола до потолка остеклят, а изнутри будет открываться вид на Люблинский пруд и усадьбу. Кроме свадеб, там будут проводить лекции, воркшопы и другие мероприятия, пишет RT.

В 2019 году завершатся основные этапы благоустройства усадьбы «Люблино». Рабочие приведут в порядок устаревшую инфраструктуру, построят просторную набережную вдоль берега Люблинского пруда, оборудуют мостики для любителей рыбалки, а также удобные спуски к воде. Также там высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Также на территории усадьбы реконструируют старую лодочную станцию.

21 января сообщалось, что в усадьбе «Останкино» отреставрируют скульптуры Нимфы и Дианы-Охотницы.