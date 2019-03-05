Директор школы получил условный срок за гибель ученика в ЕАО

Суд в ЕАО вынес решение по делу директора школы в одном из сел Ленинского района области, ученик которой погиб при падении с сопки. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Директор учебного заведения обвинялся по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Как сообщили ИА EAOMedia в СУ СК по ЕАО, директор школы внес изменения в расписание уроков для учащихся шестого класса. Однако родителей школьников об этом не предупредил. Меры по организации присмотра за детьми приняты не были.

В итоге после окончания третьего урока трое шестиклассников оказались предоставлены сами себе. Они беспрепятственно ушли из школы и взобрались на сопку, чтобы посмотреть с высоты на село. На обратном пути один из ребят упал с высоты крутого склона сопки. Он получил повреждения, от которых скончался.

Ранее сообщалось о гибели ученика девятого класса одной из школ Дагестана. Он почувствовал себя плохо на уроке физкультуры и спустя некоторое время скончался.